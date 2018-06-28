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Артиллерийский снаряд нашли на дороге в Ульяновской области

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Жители Ульяновской области сообщили об обнаружении артиллерийского снаряда на грунтовой дороге возле поселка. Потенциально опасную находку осмотрели взрывотехники.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы, предмет, похожий на боеприпас, был обнаружен на дороге при въезде в Кротовку. При осмотре взрывотехники определили, что это артиллерийский снаряд калибра 152 мм после выстрела. Его планируют перевезти для уничтожения на полигон возле поселка Поливно, сообщает 1ul.ru.

Ранее саперы обезвредили 33 снаряда в Брянской области. Боеприпасы были найдены возле лесного массива вблизи поселка Взголяжья Слобода. Они представляли опасность, обезвреживанием снарядов занялись специалисты по разминированию из структуры МЧС.

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