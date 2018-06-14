Три снаряда времен ВОВ обезвредили в Псковской области

Три взрывоопасных снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружили в Великолукском районе Псковской области. Боеприпасы обезвреживали спасатели.

По данным МЧС, взрывоопасные предметы найдены в деревне Платоново. Местные жители сообщили о двух 122-миллиметровых и одном 76-миллиметровом снаряде. На место прибыла группа поисково-спасательного отряда из Великих Лук для обезвреживания снарядов, сообщает Псковская лента новостей.

Ранее боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в центре города Великие Луки. 152-миллиметровый снаряд обезвредили на проспекте Ленина.