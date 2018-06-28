Саперы обезвредили 33 снаряда в Брянской области

Артиллерийские снаряды найдены вблизи поселка в Брянской области. Боеприпасы обезвредили сотрудники МЧС.

Взрывоопасные предметы нашли возле лесного массива вблизи поселка Взголяжья Слобода. Всего на территории находились 33 артиллерийских снаряда калибра 45 мм. Боеприпасы представляли опасность, их обезвреживанием занялись специалисты по разминированию из структуры МЧС. Об этом информирует NASHBRYANSK.RU.

Как сообщал портал iz.ru, в порту Владивостока разминировано 350 снарядов, которые, вероятно, были утеряны во время Великой Отечественной войны. Боезапас нашли на дне бухты Золотой Рог во время ежегодного осмотра стояночных мест в порту.