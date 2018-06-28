«ВКонтакте» сделала предупреждение группам о русских женщинах на ЧМ

Соцсеть «ВКонтакте» вынесла предупреждения администраторам сообщества Buceta Rosa и аналогичных групп, посвященных поведению россиянок на ЧМ-2018. От них потребовали ужесточить модерацию контента и комментариев.

Соцсеть назвала поведение руководства групп недопустимым, сообщил представитель «ВКонтакте» газете «Ведомости».

Издание отмечает, что многие оскорбительные комментарии удалены из группы Buceta Rosa, возможность комментировать некоторые посты закрыли. Однако в другом сообществе с таким же названием, у которого не менее 2 тыс. подписчиков, ситуация не изменилась. Представитель соцсети отметил, что администраторам групп дается время, чтобы учесть замечания, и заверил, что «ВКонтакте» следит за ситуацией.

Группа Buceta Rosa посвящена недостойному, по мнению администраторов, поведению россиянок на ЧМ-2018. Сообщество позиционируется как юмористическое, однако в постах и комментариях встречаются оскорбления и угрозы в адрес женщин, общающихся с иностранцами.

Название паблика связано непристойной песней на португальском языке и видео, опубликованным в дни ЧМ. В ролике несколько болельщиков из Бразилии, окружив россиянку, исполняют эту песню, а она подпевает им, явно не понимая смысла слов. Одного из персонажа видео, сотрудника авиакомпании Фелипе Уилсона, уволят за неподобающее поведение, как только он вернется в родную страну.