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Бразильского болельщика уволят из-за похабной шутки над россиянкой

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Фото: Рен-ТВ
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Несколько бразильских болельщиков сняли видео, на котором они поют непристойную песню на португальском языке, а стоявшая с ними россиянка им подпевает. Инцидент произошел на Никольской улице в Москве в дни проведения чемпионата мира по футболу.

Окружив девушку, мужчины выкрикивали слова, означающие женский половой орган. При этом россиянка повторяла за ними, явно не понимая значения фразы. 

Одним из «героев» видео оказался сотрудник южноамериканской авиакомпании Фелипе Уилсон. Мужчина будет уволен за неподобающее поведение, как только вернется домой, пишет РЕН ТВ со ссылкой на портал UOL.

Также на видео оказался адвокат Диего Жатоба, который, по данным издания O Globo, в прошлом был главой департамента туризма в одном из бразильских муниципалитетов. Кроме того, среди болельщиков идентифицировали лейтенанта военной полиции Эдуарду Нуниш. Его руководство уже пообещало начать дисциплинарную проверку в связи с роликом.

Видеозапись вызвала бурную реакцию среди жителей Бразилии, которые раскритиковали поступок соотечественников. Поведение мужчин осудили, в том числе, депутат парламента Мария ду Розариу, которая в Twitter назвала это «идиотской шуткой», и модель Фернанда Лима.

«Женщина даже не знала, что она повторяет. Это не смешно. Это мачизм», — написала Лима в Instagram.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах.

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