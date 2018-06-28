Милонов оценил статью МК о поведении россиянок во время мундиаля

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал порталу iz.ru статью газеты «Московский комсомолец», в которой автор оценивает поведение россиянок в дни проведения ЧМ-2018.

Ранее журналист Платон Беседин, чья колонка под названием «Поколение шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну» вышла в «Московском комсомольце». Он называет «впавших в сексуальную горячку» россиянок «паршивыми овцами», которые позорят все стадо. «Соцсети забиты видео, на которых юные и не очень юные россиянки ведут себя, как потасканные девки с заниженной социальной ответственностью. Самое безобидное — то, как бразильский болельщик снимает девицу в клубе Ростова за пять минут: она трется об него — остальное прилагается. Или польские болельщики доставляют оральные радости русской девице, которая возлежит на скамейке в центре города, под крики прохожих «Фу, мерзость!» или, наоборот, смех», — пишет Беседин.

«Что касается самой тематики: а молодежь на чем растет сейчас? Никто же не возмущается о причинах, которые приводят к тому, что молодежь хочет ловить какие-то сиюминутные развлечения. Ее растят на «Доме-2», на «общагах» всяких разных. И такие как «Московский комсомолец» эту ерунду защищают и продвигают, считая это свободой слова и либерализмом. К сожалению, мы сами видим, как наши дети становятся жертвой нашего бессовестного воспитания. Отсутствие воспитания в школе — там только процесс обучения, отсутствие каких-либо нравственных ориентиров на телевизионных каналах. Вот это проблема», — сказал Милонов.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева рекомендовала россиянкам не вступать в интимную связь с иностранными болельщиками, чтобы потом не воспитывать детей в неполных семьях. Плетнева напомнила, что после Олимпиады 1980 года в стране появилось множество матерей-одиночек, дети которых «потом страдают и страдали еще со времен советской власти».