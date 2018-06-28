Россиянку на Крите унесло в море на надувном матрасе

Российскую туристку на греческом острове Крит унесло в море на надувном матрасе. Женщину удалось спасти спустя 20 часов.

Инцидент произошел на курорте Ретимно. Женщину унесло настолько далеко, что она пропала из виду. Тревогу забили ее супруг и дочь. На поиски 55-летней туристки отправились корабль береговой охраны и частные катера, пишет портал Neakriti.

Путешественницу обнаружил пилот самолета европейского агентства по контролю границ Frontex — она находилась в 10–11 км от берега. Россиянку доставили в больницу, у нее диагностировали переохлаждение.

Как отметил президент ассоциации отельеров региона Ретимно Манолис Цакалакис, это не первый подобный случай на курорте. Зачастую подобные инциденты происходят по вине самих туристов, которые игнорируют предупреждения и заплывают слишком далеко.