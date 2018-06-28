Прямой эфир

Россиянку на Крите унесло в море на надувном матрасе

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российскую туристку на греческом острове Крит унесло в море на надувном матрасе. Женщину удалось спасти спустя 20 часов.

Инцидент произошел на курорте Ретимно. Женщину унесло настолько далеко, что она пропала из виду. Тревогу забили ее супруг и дочь. На поиски 55-летней туристки отправились корабль береговой охраны и частные катера, пишет портал Neakriti.

Путешественницу обнаружил пилот самолета европейского агентства по контролю границ Frontex — она находилась в 10–11 км от берега. Россиянку доставили в больницу, у нее диагностировали переохлаждение.

Как отметил президент ассоциации отельеров региона Ретимно Манолис Цакалакис, это не первый подобный случай на курорте. Зачастую подобные инциденты происходят по вине самих туристов, которые игнорируют предупреждения и заплывают слишком далеко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Германии туристический автобус столкнулся с мусоровозом
Двух жителей Абхазии приговорили к 18 годам за убийство российского туриста

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017