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Британские врачи раскритиковали действия властей после инцидента в Солсбери

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Фото: Global Look Press
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Британская медицинская ассоциация подвергла критике действия властей после инцидента в городе Солсбери, где в начале марта, по утверждению Лондона, были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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Представители ассоциации сделали соответствующее заявление на конференции в Брайтоне.

В частности, медики осудили «провал правительственной системы оповещения после инцидента в Солсбери».

«Речь идет о задержке в 12 дней распространения рекомендации врачам-терапевтам касательно потенциальных контактов с неизвестным токсичным веществом», — цитирует «РИА Новости» резолюцию участников конференции.

Кроме того, медики отметили, что специальная «горячая линия» не заработала «сразу после того, как появились подозрения касательно природы отравления». Также участники конференции обвинили власти в том, что «не была составлена база данных всех, кто мог потенциально войти в контакт с токсичным веществом».

Инцидент в Солсбери спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что Скрипали пострадали от действия нервно-паралитического вещества А234, и бездоказательно обвинили Россию в причастности к этому инциденту. В Москве неоднократно указывали на безосновательность подобных утверждений. В настоящее время пострадавших выписали из клиники.

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