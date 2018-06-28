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Собянин открыл второй флагманский центр «Мои документы»

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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В Юго-Западном округе Москвы в четверг, 28 июня, открылся второй флагманский центр «Мои документы». На церемонии присутствовал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Флагманский центр расположился на третьем этаже торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Спектр» рядом со станцией метро «Теплый Стан», сообщает ТАСС.

Собянин отметил, что центр будет оказывать массу услуг для малого бизнеса и автомобилистов, а также тех, кто хочет проверить свое здоровье. Помимо этого, в центре можно приобрести билеты в театр и многое другое.

В центре работает большая команда, которая ежедневно готова предоставлять москвичам широкий спектр качественных услуг. Так, в нем работают 78 сотрудников и имеется 50 окон приема. Власти Москвы полагают, что ежедневно центр будут посещать около 2,5 тыс. человек.

Первый флагманский центр «Мои документы» располагается на Пресненской набережной в ТРЦ «Афимолл Сити». Он начал работу в январе текущего года.

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