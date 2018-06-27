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Собянин поделился опытом работы слесарем-токарем

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с молодежью в городском Центре занятости. Он призвал всех не бояться начинать свой профессиональный путь с должности рабочего и рассказал, что сам после окончания института поступил так же.

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Собянин отметил, что его первое место работы — Челябинский трубопрокатный завод. «Мне для начала предложили поработать слесарем-токарем, хотя у меня было высшее образование, и я претендовал на инженерную должность», — цитирует мэра агентство городских новостей «Москва».

По словам главы столицы, сейчас он благодарен проводившему собеседование кадровику. «Я за год прошел практически все специальности в цехе и начал понимать, что там происходит, какие люди там работают», — рассказал он. По его словам, в дальнейшем, когда он стал мастером, это помогло работать и общаться с разными отделами и сотрудниками.

Собянин добавил, что зарплата на первой работе была «неплохая на тот момент» — 220 руб.

В мае первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко провел открытый урок проекта «Проектория». Он рассказал о своем первом опыте волонтерства — участии в мероприятиях по увековечиванию памяти о сражениях Великой Отечественной войны. Это, по его словам, изменило его жизнь, и сейчас он воспринимает волонтерство как «единственное возможное волшебство».

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