Метеобюро объяснило происхождение серебристых облаков в Москве

Потоки теплого влажного воздуха стали причиной эффекта серебристых облаков, которые можно было наблюдать в Москве вечером 27 июня. Распространенное природное явление не характерно для лета в столице, сообщает «РИА Новости».

«В верхние слоя атмосферы идут потоки теплого влажного воздуха. Результатом этого становится образование кристаллических облаков, так как температура там отрицательная», — пояснили агентству в гидрометеорологическом бюро Москвы и Подмосковья.

В утреннее и вечернее время облака находятся относительно высоко. Таким образом они подсвечиваются и кажутся серебристого цвета. Это самое подходящее время, чтобы наблюдать в небе красивое явление, подчеркнули в метеобюро.

24 июня, по данным столичного метеобюро, в Москве выпала пятая часть нормы осадков, а именно 13 мм осадков при месячной норме 75 мм.