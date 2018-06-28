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Питьевую воду раздают жителям Тулы из-за жары

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Власти Тулы спасают местных жителей от жары. Для горожан организована бесплатная раздача воды.

Питьевую воду начинают выдавать, когда температура воздуха достигает 30 градусов. Акция проходит в самые жаркие дневные часы в будни и выходные дни. По прогнозам синоптиков, 28 июня воздух в Туле прогреется до 28 градусов, однако мэрия дала распоряжение организовать раздачу воды на проспекте Ленина, Красноармейском проспекте и территории Кремля, сообщает ИА «Тульские новости».

Раздача воды организована в Волгограде в связи с 40-градусной жарой. Помимо бутылок, волонтеры выдают футбольным болельщикам бумажные кепки и веера. В районе «Волгоград Арены» организуют работу поливальных машин, чтобы облегчить нахождение фанатов на открытом воздухе.

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