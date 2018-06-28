В Одессе ограбили храм Московского патриархата

Неизвестные ограбили храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в честь Донской иконы Божией Матери на Западном кладбище Одессы. Инцидент произошел в ночь на четверг, 28 июня, сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ МП.

Четверо неизвестных разбили окна и проникли в храм. Злоумышленники отключили сигнализацию и вывели из строя блок с камерами видеонаблюдения, а также повредили церковную утварь. Кроме того, они взломали ящики для пожертвований на строительство первого на Украине православного хосписа для онкобольных.

Церковнослужители отметили, что на территории Одесской епархии совершено уже более 50 нападений на храмы. При этом ни один из преступников так и не был найден или наказан, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что 25 января радикалы из националистической организации С14 напали на часовню православной церкви в центре Киева. Они срезали циркулярной пилой информационный стенд часовни УПЦ МП. Националисты посчитали, что церковь захватила землю на территории археологических раскопок древней Десятинной церкви возле Национального музея истории Украины.