Участник атаки на храм в Грозном из Ингушетии не попадал в поле зрения силовиков
Один из участников нападения на храм в Грозном оказался жителем Ингушетии, не попадавшим ранее в поле зрения правоохранительных органов, сообщила администрация Малгобекского района республики.
«К сожалению, среди боевиков оказался и житель города Малгобек, который обучался в Грозном в медицинском колледже на очном отделении, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал», — цитирует сообщение ТАСС.
Также подчеркивается, что эта акция была направлена на разрушение межнационального мира в республике.
Днем 19 мая группа террористов напала на храм Архангела Михаила в столице Чеченской Республики, убив двух сотрудников полиции и одного из прихожан. Нападавшие уничтожены. Возбуждено уголовное дело.