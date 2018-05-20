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Участник атаки на храм в Грозном из Ингушетии не попадал в поле зрения силовиков

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Один из участников нападения на храм в Грозном оказался жителем Ингушетии, не попадавшим ранее в поле зрения правоохранительных органов, сообщила администрация Малгобекского района республики.

«К сожалению, среди боевиков оказался и житель города Малгобек, который обучался в Грозном в медицинском колледже на очном отделении, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал», — цитирует сообщение ТАСС.

Также подчеркивается, что эта акция была направлена на разрушение межнационального мира в республике.

Днем 19 мая группа террористов напала на храм Архангела Михаила в столице Чеченской Республики, убив двух сотрудников полиции и одного из прихожан. Нападавшие уничтожены. Возбуждено уголовное дело.

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