Гражданская панихида по жертвам нападения на храм прошла в Грозном

В Грозном почтили память погибших при нападении боевиков на храм Архангела Михаила. Гражданскую панихиду провел архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.

Как пишет ТАСС, в храме собрались около 30 человек. Один из прихожан рассказал, что стрельба велась со стороны окон, поскольку двери храма были закрыты и боевики не могли проникнуть внутрь.

«Стрельба с окна была, иконы пробило. <...> Помощник батюшки, он ко мне подошел, говорит, звоните 112. Ребята <...> молодые, дозвонились, сказали, что нападение, и ждали освобождения», — поделился свидетель произошедшего.

Как пояснил архиепископ Варлаам, при нападении на церковь погиб мужчина из Узбекистана, который приехать в Грозный искать родственников. Его похоронят в Чечне. Кроме того, епархия готова оказать финансовую и медикаментозную помощь пострадавшим, которые сейчас находятся в больнице.

Священнослужитель назвал прошедшее нападение великим злодеянием и отметил, что недавние акты насилия, в том числе стрельба в Свято-Георгиевского храме Кизляра 18 февраля, свидетельсвуют о том, что определенные силы пытаются внести раздор в межконфессиональное согласие. «Поэтому нам необходимо всем — и мусульманам, и православным, и иудеям, проживающим на Кавказе, — объединить свои силы, чтобы сохранить мир и то, что достигнуто большой ценой», — призвал архиепископ Варлаам.

Днем 19 мая группа вооруженных злоумышленников напала на храм Архангела Михаила в столице Чеченской Республики. Боевики убили двух сотрудников полиции, кроме того, погиб один из прихожан. Еще двое стражей порядка были ранены.