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Facebook внедряет защиту от спойлеров к сериалам

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Фото: Depositphotos
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Социальная сеть Facebook начала тестировать функцию, при помощи которой пользователи смогут на 30 дней скрыть из ленты новостей публикации, содержащие определенные ключевые слова. Об этом пишет портал Techcrunch.

В настоящее время функция под названием Keyword Snooze («отложить») доступна небольшому числу пользователей Facebook. Для ее использования необходимо найти текст, который будет включать ключевое слово. Отметив его, пользователь в течение месяца не будет видеть в ленте посты, в которых оно содержится, пишет RNS.

По словам разработчиков, эта функция поможет избежать спойлеров на еще не просмотренные фильмы, позволит игнорировать информацию о медийной персоне или данные о счете в спортивной игре, которую пользователь только собирается смотреть. Пока функция работает только со словами, а не с изображениями. Также она не учитывает синонимы ключевого слова.

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