Facebook запустил тестирование платной подписки на группы

Социальная сеть Facebook запустила пилотный проект, который позволяет администраторам групп взимать плату за некоторые материалы.

Как сообщает портал CNET, создатели групп смогут предложить пользователям платную подписку на эксклюзивный контент. Использование сервиса будет стоить от $4,99 до $29,99 в месяц.



Сейчас новую систему в тестовом режиме использует очень небольшое количество сообществ соцсети, рассказал порталу директор подразделения Facebook по разработке продуктов для групп Алекс Дэйв.





