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В Facebook раскрыли список собираемых данных о пользователях

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Социальная сеть Facebook раскрыла перечень данных и способы, с помощью которых собирает информацию о пользователях. Отчет занял 225 страниц и был опубликован в открытом доступе.

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Оказалось, что Facebook отслеживает контакты, историю SMS, использование камеры, имена и типы файлов на диске, установленные приложения, покупки на сайтах, движение мыши и количество зарядки на вашем телефоне. Также соцсеть знает от том, как часто вы ищете данные того или иного человека и заходите к нему на страницу.

Кроме того, компания получает метаданные о фотографиях. В том числе становится известно время и место съемки, а также информацию о снимках других пользователей, и частота контактов с ними.

Также соцсеть собирает информацию о ближайших к пользователю точках Wi-Fi и сотовой связи, уточняет USA Today

9 июня сообщалось, что Facebook продолжила предоставлять отдельным рекламодателям данные пользователей. Такие действия противоречат заявлениям руководства соцсети о прекращении распространения личной информации.

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