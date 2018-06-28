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Пожарный ценой своей жизни спас утопающего подростка в Омске

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Пожарный из Омска спас 13-летнего подростка, который чуть не утонул в реке. Вытаскивая ребенка, мужчина утонул сам.

Инцидент произошел на реке Оша в Колосовском районе. Начальник караула пожарной части Владислав Плеханов увидел, что в водоеме тонет 13-летний мальчик. Подросток полез в воду в необорудованном месте, сообщает ИА «Город55».

Пожарному удалось спасти ребенка. При этом мужчина погиб сам. Посмертно сотрудника пожарной части представят к награде.

Как сообщал портал iz.ru, в Нижнем Тагиле 14-летний подросток утонул во время отдыха с друзьями. Ребята решили переплыть пруд, на обратном пути мальчик захлебнулся.

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