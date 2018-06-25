Прямой эфир

Подросток утонул во время купания в Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

16-летний подросток погиб во время купания в Намском районе Якутии. Спасатели организовали поиск погибшего мальчика.

По данным очевидцев, несовершеннолетний отправился купаться с двумя друзьями. Он нырнул в протоку, но не смог вынырнуть обратно. О случившемся подростки сообщили в дежурный отдел полиции, сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на телеканал «Якутия 24».

В настоящий момент организованы поиски подростка с участием водолазов.

Как сообщал портал iz.ru, в Магадане утонул двухлетний ребенок. Он с мамой, ее знакомыми и другими детьми отдыхал возле ручья, в определенный момент женщины заметили пропажу мальчика. Его нашли ниже по течению ручья, малыш не подавал признаков жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Четверо детей утонули в канале близ Астаны
Годовалая дочь известного спортсмена утонула во время вечеринки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017