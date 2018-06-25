Подросток утонул во время купания в Якутии

16-летний подросток погиб во время купания в Намском районе Якутии. Спасатели организовали поиск погибшего мальчика.

По данным очевидцев, несовершеннолетний отправился купаться с двумя друзьями. Он нырнул в протоку, но не смог вынырнуть обратно. О случившемся подростки сообщили в дежурный отдел полиции, сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на телеканал «Якутия 24».

В настоящий момент организованы поиски подростка с участием водолазов.

Как сообщал портал iz.ru, в Магадане утонул двухлетний ребенок. Он с мамой, ее знакомыми и другими детьми отдыхал возле ручья, в определенный момент женщины заметили пропажу мальчика. Его нашли ниже по течению ручья, малыш не подавал признаков жизни.