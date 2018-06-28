В Нижнем Тагиле подросток погиб во время плавания в пруду

В Нижнем Тагиле погиб 14-летний школьник, который в компании друзей отдыхал на пляже «Иван-озеро». Трагедия произошла 27 июня. Около 16:00 ребята 12–15 лет решили переплыть пруд.

Достигнув противоположного берега, дети устали и решили вернуться пешком. Один из них решил доплыть, не рассчитал силы и захлебнулся, сообщает ТагилСити.Ру.

В этот же день было найдено тело пропавшего в Красноуральске восьмилетнего мальчика. Ребенок, по предварительной версии, утонул.

Ранее сообщалось, что мальчик и девочка утонули в пруду в Переволоцком районе Оренбургской области во время пикника с дедушкой. Трагедия произошла 20 июня недалеко от села Чесноковка.