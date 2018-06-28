Порошенко назвал конституцию Украины самой демократической в мире

Президент Украины Петр Порошенко назвал конституцию Украины одним из самых демократических законов в мире в поздравлении по случаю Дня конституции.

По словам президента, история конституционализма Украины насчитывает более трех столетий, с тех пор как в 1710-м году появился документ «Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского» Пилипа Орлика.

«И сегодня конституция Украины как наследница идей и принципов, заложенных в документе славного гетмана, один из самых демократических основных законов в мире. Уважайте идеи и принципы, по которым живет Украина и давайте защищать их вместе!» — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

День конституции на Украине отмечается 28 июня с 1996 года. Основной закон несколько раз серьезно меняли, звучали предложения разработать новый документ и вынести его на референдум, но эту идею не реализовали.

Конституционный суд Украины 6 июня решил, что предложение отменить депутатскую неприкосновенность соответствует конституции страны.