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Археологические раскопки могут начать в районе медресе в Бахчисарае

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В районе Зынджирлы-медресе в Бахчисарае в ближайшее время могут начаться археологические исследования. О необходимости изучения этого памятника истории заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

По словам депутата, которые приводит ИА «Крыминформ», на территории Зынджирлы-медресе когда-то находился дворец правосудия и здание таможни. Для того чтобы это подтвердить, ученые будут изучать средневековые карты. Они подготовят экспертное заключение, после чего Бельбек начнет ходатайствовать об археологических исследованиях.

Выводы специалистов помогут определить места шурфирования. Это необходимо для быстрого обнаружения культурного слоя. Бальбек уверен, что результаты исследования откроют новые вехи в жизни полуострова.

Зынджирлы-медресе _ сохранившееся старейшее здание учебного заведения в Крыму. Оно находится в восточной части Бахчисарая. Является объектом культурного наследия федерального значения.

В апреле в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия Крыма были включены остатки дворца калга-султана в Симферополе. Это позволит продолжить там археологические раскопки.

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