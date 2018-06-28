Росрыболовство откроет в Мурманске магазины с недорогой рыбой

Росрыболовство вновь попытается создать в России сеть государственных рыбных магазинов. В пилотный проект вошли Мурманск, Владивосток и Южно-Сахалинск.

Как заявили в подведомственной компании «Национальные рыбные ресурсы», такие магазины, в которых будет продаваться недорогая свежая рыба, позволят стабилизировать цены на рынке.

ИА «Би-порт» в пресс-службе Росрыболовства отметили, что ранее «Нацрыбресурс» продавал продукцию через посредников, а с 2018 года решено организовать собственную сеть магазинов в крупных торговых городах. Это позволит сохранить свежесть рыбы, а цены сделать доступными для населения.

Сейчас обсуждается общее название для магазинов. Первый появится в Мурманске в августе–сентябре. До конца года должно открыться еще два магазина, площадь каждого из которых составит около 200 кв. м.

Цены обещают сделать на 20% ниже средних в рознице. Успех проекта определят по результатам оценки деятельности первых магазинов и их востребованности у жителей.

В последние годы вопрос о высокой стоимости российской рыбной продукции поднимался неоднократно. Так, в декабре 2017 года на это пожаловался Владимиру Путину директор Мурманского рыбного комбината Михаил Зуб.