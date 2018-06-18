Правительство рассмотрит снижение НДС на плоды и ягоды

Для плодово-ягодной продукции предлагается ввести льготный НДС в 10%. С такой инициативой выступил Минсельхоз после того, как в апреле председатель правительства Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о поддержке отрасли. В Министерстве финансов предложение оценили негативно, отметив, что мера будет субсидировать не только изготовителей, но и продавцов. Об этом сказано в документах ведомств, с которыми ознакомились «Известия».

Белый дом решает вопрос о необходимости установления пониженной ставки НДС в 10% при реализации плодов и ягод. Согласно статье 164 Налогового кодекса, сейчас такая ставка применяется при продаже части продовольственных товаров: мяса, молока, яиц, растительного масла, маргарина, сахара, соли, хлеба, крупы, муки, макаронных изделий, живой рыбы. Тогда как обычный налог на добавленную стоимость составляет 18%.

По апрельскому поручению премьер-министра Дмитрия Медведева Минфин и Минсельхоз должны были проработать вопрос о включении плодово-ягодной продукции в список товаров, с продаж которых взимается льготный НДС. Замглавы Минфина Илья Трунин 29 мая направил позицию ведомств в правительство (есть у «Известий»).

Из документов следует, что Минсельхоз поддерживает введение НДС в 10% для отечественных плодов, ягод и винограда. «В целях поддержки российских производителей этой продукции в части яблок, груш, слив и винограда предлагает внести изменение в Налоговый кодекс», — отмечено в бумагах.

Минфин не поддержал установление пониженной ставки для этих товаров: такая мера станет субсидированием не только производителей указанных товаров, но и их продавцов. При этом указанный способ поддержки не является прозрачным, поскольку не обеспечивает целевое использование полученных средств федерального бюджета и не гарантирует снижение стоимости товара для конечного потребителя, подчеркнул Минфин.

По подсчетам ведомства, выпадающие доходы бюджета в случае принятия решения об установлении ставки НДС в размере 10% при реализации плодово-ягодной продукции составят не менее 20 млрд рублей в период 2018–2020 годов. При этом источники компенсации таких расходов федерального бюджета не определены, сказано в бумагах.

По данным Минфина, за 2017 год в стране было продано 1,4 млн т яблок (50,6% произведено в России), 310,2 тыс. т груш (20% произведено в России), 69,7 тыс. т слив (15,8% произведено в России), 628,5 тыс. т винограда (69,2% произведено в России).

Приняв во внимание объемы производства и реализации в РФ плодово-ягодной продукции, Минфин отметил, что установление ставки НДС в 10% при реализации плодово-ягодной продукции не окажет положительного влияния на конкурентоспособность отечественных сельхозпроизводителей. В случае принятия данного решения ввоз плодово-ягодной продукции на территорию страны и ее реализация будут также облагаться по ставке в размере 10%.

На запрос «Известий» в аппарате правительства не ответили.

Руководитель аналитического отдела Плодоовощного союза Кирилл Лашин заявил «Известиям», что установление льготного НДС — эта одна из необходимых мер поддержки отечественного производителя. При введении льготного налога российские компании смогут часть «освободившихся» денег инвестировать в производство. Сейчас производители находятся в жесткой конкуренции с импортерами.

— Стоимость отечественной продукции в оптовом звене превышает цену в рознице у зарубежных поставщиков, — подчеркнул эксперт.

В Плодоовощном союзе уверены, что без поддержки со стороны государства отрасль не станет конкурентоспособной.