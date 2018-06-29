Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Убийца 2. Против всех» (18+)

Режиссер: Стефано Соллима, в ролях: Бенисио Дель Торо, Джош Бролин, Изабела Монер, Джеффри Донован, Кэтрин Кинер.

Обстановка на американо-мексиканской границе накаляется, когда наркокартели начинают переправлять в США террористов. Чтобы дать им отпор, федеральный агент Мэтт Грейвер вынужден вновь объединиться с не самым надежным напарником Алехандро.

Рейтинг «Известий»: 7

«Книжный клуб» (16+)

Фото: Парадиз

Режиссер: Билл Холдермэн, в ролях: Дайан Китон, Джейн Фонда, Кэндис Берген, Мэри Стинберген, Энди Гарсиа, Крэйг Т. Нельсон.

Однажды в руки утонченных интеллектуалок попадает эротический бестселлер «50 оттенков серого». С этого момента жизнь калифорнийских леди уже никогда не будет прежней.

Рейтинг «Известий»: 7

«Мунк-150» (12+)

Фото: Getty Images/Universal History Archive

В рамках проекта «КАРО.Арт» пройдет показ документального фильма режиссера Бена Хардинга, посвященного выставке работ Эдварда Мунка, которая состоялась в Норвегии 2 июня 2013 года в честь 150-летия со дня рождения художника. Выставка привлекла пристальное внимание: незадолго до нее на аукционе был продан один из четырех знаменитых мунковских «Криков», картина ушла за рекордные $120 млн.

Камера проникает за кулисы выставки и рассказывает о ее подготовке и организации. Кроме того, зрителей ожидает экскурсия по Норвегии Мунка, а гости и эксперты поделятся с ведущим программы искусствоведом Тимом Марлоу взглядами на жизнь и творчество знаменитого живописца.

30 июня, 15:00, «КАРО Sky 17 Авиапарк», «КАРО Vegas 22»

Рейтинг «Известий»: 8

«Сон в летнюю ночь» (16+)

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Легкий и озорной спектакль режиссера Ивана Поповски на сюжет одноименной шекспировской пьесы в малоизвестном широкой публике переводе. Елена влюблена в Деметрия, Деметрий влюблен в Гермию, а Гермия — в Лиcандра. Есть еще отец Гермии, который пытается выдать дочь за нелюбимого Деметрия. Ночью молодые люди сбегают подальше от афинского закона и родительских советов в герцогский лес, где они будут окончательно запутаны чарами царя эльфов Оберона и его рассеянного помощника Робина.

29 июня, 19.00, Мастерская Петра Фоменко

Рейтинг «Известий»: 9

«Приключения Фандорина» (12+)

Фото: пресс-служба Московского Губернского театра

Эраст Петрович Фандорин отплывает на судне «Левиафан» в Японию, куда он направлен на службу в качестве секретаря посольства Российской империи. Во время морского путешествия он, конечно же, становится участником детективной истории.

29 июня, 19:00, Московский Губернский театр

Рейтинг «Известий»: 8

«Война еще не началась» (18+)

Режиссер Семен Александровский представляет свое прочтение пьесы Михаила Дурненкова. Спектакль-буффонада, спектакль-игра рассказывает о сложных отношениях между людьми, во многом спровоцированных соцсетями, которые вроде бы задумывались как надежное средство коммуникации.

29 июня, 20.00, театр «Практика»

«Метод Гренхольма» (18+)

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Болгарский режиссер Явор Гырдев поставил пьесу испанского драматурга Жорди Гальсерана. В спектакле фигурируют четыре персонажа, каждый из которых хочет занять престижную вакансию в крупной фирме. Самоуверенные претенденты готовы на всё ради успеха. В главной роли — заслуженный артист России Сергей Чонишвили.

29, 30 июня, 19.00, Театр Наций

Рейтинг «Известий»: 8

«Фантазии Фарятьева» (18+)

Фото: пресс-служба Электротеатра «Станиславский»

Спектакль по пьесе петербургского драматурга Аллы Соколовой о противостоянии ума и сердца, встречах и расставаниях, снах и реальности. В провинциальный город приезжает чудаковатый стоматолог и становится случайным гостем в жизни трех одиноких женщин — матери и ее дочерей.

29, 30 июня, 19.00, Электротеатр «Станиславский»

Рейтинг «Известий»: 7

«Ва-банк» (16+)

Марк Захаров поставил сцены из комедии А.Н. Островского «Последняя жертва». Салай Салтаныч стал «братком», Дульчин незатейливо и простодушно плотояден, а Ирина Лавровна превращена в истосковавшуюся по мужским ласкам кокетку. Главным героем становится Флор Федулыч в исполнении Александра Збруева.

30 июня, 19:00, «Ленком»

«Иисус Христос — суперзвезда» (12+)

Фото: пресс-служба театра им. Моссовета/Елена Лапина

Среди бродвейских шоу сочинение Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса занимает особое место и по праву считается одной из величайших рок-опер. В афише Театра имени Моссовета спектакль появился в 1990 году. С тех пор сменилось не одно поколение артистов. Сегодня в постановке Павла Хомского играют и поют Глеб Матвейчук, Анастасия Макеева, Екатерина Гусева, Вячеслав Бутейко и Валерий Яременко.

30 июня, 19.00, Государственный академический театр имени Моссовета

«Крейцерова соната» (12+)

Фото: baletmoskva.ru

Балет восходящей звезды мировой хореографии Роберта Бинета по сюжету повести Льва Толстого. Это спектакль не о любви, измене и ревности главных героев, а о музыке как мощном средстве воздействия на человека и его жизнь. Именно музыка становится главным действующим лицом произведения.

1 июля, 19:00, Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко

«Большой балет» (0+)

Фото: пресс-служба Центра фотографии имени братьев Люмьер

Фотовыставка Саши Гусова представляет цикл фотографий балетной труппы Большого театра. В экспозицию вошли более 50 сделанных в период с 1992 по 2016 год кадров из закулисья «Большого балета», бренда, который возник во время невероятно успешных гастролей труппы Большого театра в 1956 году на сцене лондонского театра Ковент-Гарден.

До 23 сентября, Центр фотографий Братьев Люмьер

Рейтинг «Известий»: 8

«Генеральная репетиция. Представление в трех актах. Работы из коллекций V-A-C, MMOMA, KADIST»

Фонд V-A-C и Московский музей современного искусства запускают второй акт проекта «Генеральная репетиция». Проект делится на три акта и предлагает посмотреть на произведения искусства как на действующие лица, обладающие собственной биографией, характером и ролями. Второй акт представит постановку философа и теоретика литературы Армена Аванесяна, основанную на его книге, которая, возможно, появится в результате этого сотрудничества. В залах музея «произведения искусства» разыграют 11 философских историй.

До 22 июля, ММОМА

VI Московская международная биеннале молодого искусства

Фото: mmoma.ru

Свои работы представляют более 50 молодых художников со всего мира — победители открытого конкурса. Возраст участников и кураторов — до 35 лет. Биеннале охватила несколько площадок и показывает пять блоков: основной и стратегический проекты, специальные проекты, параллельная и образовательная программы. Всего за полтора месяца в рамках биеннале пройдет 55 событий.

До 31 июля; площадки: деловой квартал «Рассвет» на Красной Пресне, Московский музей современного искусства (ММОМА), Государственный центр современного искусства в составе РОСИЗО, Музей AZ, спецплощадка в ЦУМе