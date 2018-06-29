Опыты с девушками

В июне московские театры не изменяли классике в лице Чехова и Пушкина, но не чурались и экспериментов. Портал iz.ru выбрал пять наиболее интересных премьер ушедшего месяца.

«Три сестры»

Студия театрального искусства, режиссер Сергей Женовач

Спектакль, сочиненный постоянной постановочной командой СТИ (режиссер Сергей Женовач, художник Александр Боровский, композитор Григорий Гоберник, художник по свету Дамир Исмагилов), на первый взгляд вполне традиционен. В отличие от «Трех сестер», что на сцене МХТ, что в Центре имени Мейерхольда, здесь нет никакого «осовременивания». Но эта традиционность достаточно обманчива.

Спектакль_1 Спектакль «Три сестры» Фото: Студия театрального искусства/sti.ru

«Первоначально мы думали о другом месте действия, — говорит Женовач. — Но перед самым началом репетиций Александр Давидович предложил разыграть эту историю в березовой роще. И за несколько дней мы сделали эту сценическую версию. Герои выбегают, чтобы высказаться, прокричаться, объясниться в любви, выпить, покаяться». Вот все и каются, обнажаясь пусть не физически, но морально. И эта нагота далеко не прекрасна, а, скорее, страшна. Но зато уж пробирает так, что мало не покажется.

«Чайка»

Театр им. Вахтангова, режиссер Юрий Бутусов

Бутусовская «Чайка» полетала от души. Поднялась в воздух в далеком уже 2011 году на сцене «Сатирикона», после — когда он закрылся на ремонт — попарила в «Театриуме на Серпуховке» и вот, наконец, спикировала в Театр Вахтангова.

Спектакль_6 Спектакль «Чайка» Фото: Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина/satirikon.ru

Для каких-то постановок подобные перемещения в пространстве и времени ничего не значат, но тут — иное дело. Новая площадка превратила старый спектакль в практически премьеру, где по-новому заиграло всё: и свет, и декорации, и актеры. А ведь всего и дел-то было, что перенести спектакль с одной сцены на другую.

Перемены редко кому идут на пользу, но тут — явно пошли. И без того прекрасная постановка вдруг открылась с неожиданной стороны. Что особенно впечатляет хотя бы потому, что спектакли Юрия Бутусова вообще напоминают фейерверк.

«Сказка на ночь»

«Современник», режиссер Шамиль Хаматов

В рамках проекта «Опыты» актер Шамиль Хаматов дебютировал как режиссер, поставив спектакль, о котором программка сообщает довольно скупо: «фантазии на тему сказки Пушкина «Руслан и Людмила».

Спектакль_2 Спектакль «Сказка на ночь» Фото: Театр «СОВРЕМЕННИК»/sovremennik.ru

«У меня давно была идея соединить стихи и хореографию. На мой взгляд, театр сейчас развивается в сторону пластики. Для меня тело не менее важный выразительный инструмент, чем актерская игра. Хотелось поработать без готовых декораций, поиграть с воображением, создавать что-то сиюминутно в пустом пространстве», — делился своими планами Хаматов. Так оно всё и вышло. Что есть? Пустое пространство, то и дело преображаемое светом. Шесть девушек, превращающихся то в персонажей поэмы, то в предметы, то в стихии. И бесконечный танец, завораживающий и затягивающий настолько, что пушкинские строки перестают казаться хрестоматийными стихами из школьного учебника литературы.

«Утопия»

Театр наций, режиссер Марат Гацалов

Спектакль_4 Спектакль «Утопия» Фото: Государственный Театр Наций/Мария Зайвый

Михаил Дурненков, по чьей пьесе поставлена «Утопия», как ни крути, сценарист звездный. Нынче полностью изменивший свои взгляды и вкусы основатель премии «Золотая маска» и театра «Практика» Эдуард Бояков некогда и вовсе уверял, что Дурненков во многом определяет лицо современного русского кинематографа. Спектакли по его пьесам шли в той же «Практике», а еще в МХТ, «Гоголь-центре», Театре.doc, Театре на Таганке и в Александринском театре. Теперь очередь дошла до Театра наций (здесь, впрочем, в 2013 году была представлена постановка Томасом Остермайером пьесы Стриндберга «Фрекен Жюли» в современной адаптации Дурненкова). Это ли не достаточный повод, чтобы отправиться на спектакль? Но тут есть и другое, не менее важное: сам сюжет. Вот вокруг чего вертится вся история: к спившемуся Алексею заявляется загадочный некто, кто предлагает дать денег при условии, что Леха возродит много лет как загнувшуюся пивнушку. Однако это — частности, потому как «Утопия» на самом деле о том, можно ли реанимировать наше недавнее прошлое и нужно ли это делать. Согласитесь, что вопрос этот более чем актуален.

«Черное море»

Театр «Практика», режиссер Кирилл Вытоптов

Здесь нужно смотреть во все глаза, потому что иначе — никак и полная бессмыслица. Начнем с того, что от начала и до конца спектакля со сцены не произносится ни единого слова (хотя, может, штуки три и произносится, но они не имеют совершенно никакого значения). А продолжим тем, что это — невероятно красивая постановка, радость и шербет для визуалов.

Спектакль_5 Спектакль «Черное море» Фото: Театр «Практика»/praktikatheatre.ru

Что же до содержания (автор идеи и драматург — Игорь Гатин)... Режиссер пытается прояснить: «Основа этого невербального спектакля — история человеческого пути. Побег из родного дома, аскеза, земная любовь, пресыщение, поединок с духовным учителем — в каждой сцене героя ждут новые метаморфозы и попытки выйти к метафорическому Черному морю, к обретению Смысла. На этом пути героя сопровождают куклы и кукловоды: меняя свои сущности, они становятся важной частью того мира, в котором живет герой. К чему он придет в финале? Где берега того Черного моря? И что скрывает оно в своей глубине?»

Хотите получить ответы на эти вопросы? Тогда придется напрячься. Если же неохота, просто смотрите на сцену, получая чисто эстетическое наслаждение.