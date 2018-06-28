Прямой эфир

Ученые заявили о смертельной опасности соевого молока для маленьких детей

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французские ученые выяснили, что соевое молоко мешает развитию младенцев и моржет быть смертельно опасным. Исследование было проведено в связи с участившимися случаями, когда матери переводят своих новорожденных детей на растительное питание.

По словам ученых, такое питание доводит малышей до истощения. Несмотря на большое количество кальция в соевом молоке, оно не может дать детям достаточного количества необходимых для развития организма элементов. 

«Малышу недостаточно употребления одного вида растительного белка», — прокомментировала исследование педиатр Боткинской больницы Светлана Закрой, которую цитирует РЕН ТВ

По ее словам, такое питание может привести к аллергии, возникновению рахита, проблемам с зубами, костями и волосами. 

После этого исследования активисты задумались об инициативе законодательно запретить матерям переводить младенцев на растительное питание, уточняют журналисты. 

В марте блогер из Барселоны сделала из своего питомца лисы-фенька вегетарианца, доведя животное до степени крайнего истощения. Девушка решила, что хищнику подойдет ее вегетарианский образ жизни, и кормила его исключительно веганским кормом для кошек, в состав которого входит синтетический таурин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые предсказали климатическую катастрофу в России
Ученые выявили причины отличия в структуре мозга диких и домашних кроликов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017