Французские ученые выяснили, что соевое молоко мешает развитию младенцев и моржет быть смертельно опасным. Исследование было проведено в связи с участившимися случаями, когда матери переводят своих новорожденных детей на растительное питание.

По словам ученых, такое питание доводит малышей до истощения. Несмотря на большое количество кальция в соевом молоке, оно не может дать детям достаточного количества необходимых для развития организма элементов.

«Малышу недостаточно употребления одного вида растительного белка», — прокомментировала исследование педиатр Боткинской больницы Светлана Закрой, которую цитирует РЕН ТВ.

По ее словам, такое питание может привести к аллергии, возникновению рахита, проблемам с зубами, костями и волосами.

После этого исследования активисты задумались об инициативе законодательно запретить матерям переводить младенцев на растительное питание, уточняют журналисты.

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