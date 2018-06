Ученые выявили причины отличия в структуре мозга диких и домашних кроликов

Ученые из Уппсальского университета (Швеция) и Техасского университета A&M (США) под руководством Лейфа Андерссона обнаружили отличия в структуре головного мозга у одомашненных кроликов и их диких родственников. Измененные области отвечают за мгновенную реакцию на опасность, страх и агрессию и определяют поведение животных. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Одомашненные животные в основном отличаются от своих диких сородичей поведением, так как у послушных особей больше шансов выжить в неволе. Так, если дикий кролик при приближении человека убегает, то домашний останется в ожидании угощения, он более дружелюбен и практически не боится людей, передает НСН.

В ходе эксперимента ученые изучили мозг восьми домашних и такого же числа диких кроликов при помощи магнитно-резонансной томографии высокого разрешения. Выяснилось, что миндалевидное тело, которое отвечает за тревожность и страх, уменьшилось у домашних животных на 10%, а контролирующая ответную реакцию на агрессивное поведение медиальная префронтальная кора увеличилась на 11%. Хуже мозг домашних кроликов обрабатывает и информацию о реакции «бей или беги», которую животные используют в случае внезапной опасности, — в мозгу домашних кроликов оказалось меньше вещества, необходимого для запоминания признаков опасности и быстроты реакции.