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Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В четверг, 28 июня, в российской столице ожидается до 29 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр. 

По данным синоптиков, днем в Москве будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, 3-8 м/c.

Как уточняет «Газета.ру», к выходным погода может испортиться. В воскресенье, 1 июля, температура воздуха опустится до 20-22 градусов тепла. Кроме того, в городе ожидаются дожди, грозы и, возможно, град.

Ранее 25 июня в Гидрометцентре рассказали, что повторение аномальной жары 2010 года не грозит Москве и Подмосковью в 2018 году.

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