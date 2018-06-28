Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 июня

В четверг, 28 июня, в российской столице ожидается до 29 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, днем в Москве будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, 3-8 м/c.

Как уточняет «Газета.ру», к выходным погода может испортиться. В воскресенье, 1 июля, температура воздуха опустится до 20-22 градусов тепла. Кроме того, в городе ожидаются дожди, грозы и, возможно, град.

Ранее 25 июня в Гидрометцентре рассказали, что повторение аномальной жары 2010 года не грозит Москве и Подмосковью в 2018 году.