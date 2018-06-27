Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 июня

В среду, 27 июня, воздух в Москве прогреется до +28 градусов, осадков не ожидается.

По данным Гидрометцентра, в ночь на четверг столбики термометров покажут +15…+17 градусов, максимальные порывы ветра будут достигать 5-10 м/с.

Днем в Подмосковье ожидается до 28 градусов тепла, ночью – от 12 до 17 градусов, также без осадков.

По словам синоптиков, в этом году не ожидается повторения аномальной жары 2010 года, однако погода будет постоянно меняться. Так, по предварительным прогнозам, к концу недели в столицу придет 30-градусная жара.