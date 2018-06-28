Задержан глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев

Руководитель карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев, обвиняемый в педофилии и незаконном хранении частей оружия, задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщил его адвокат Виктор Ануфриев.

«Он с сестрой поехал на кладбище, и оттуда они хотели поехать в монастырь. Его задержали и везут в изолятор временного содержания», — цитирует ТАСС Ануфриева.

Адвокат опроверг информацию СМИ о намерении его подзащитного скрыться за границей, заявив, что у Дмитриева нет заграничного паспорта.

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что обвиняемый задержан «за нарушение подписки о невыезде, так как он выехал за пределы Петрозаводска».

62-летний Юрий Дмитриев обвиняется по статьям о развратных действиях, изготовлении порнографических фотографий с участием малолетней приемной дочери, а также в незаконном хранении основной части одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения.

В апреле Петрозаводский городской суд частично его оправдал, однако 14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр. Дмитриев пробыл под арестом с декабря 2016 года по январь 2018 года, после чего вышел под подписку о невыезде.