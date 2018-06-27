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Глава Росгвардии по Владимирской области попалась на взятках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Начальника управления Росгвардии по Владимирской области Алфию Мокшину задержали за получение взятки, сообщает региональный главк СК. 

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По версии следователей, полковник полиции, используя свой должностной статус, потребовала взятку со своих подчиненных — нескольких руководителей подразделений Росгвардии региона — за непривлечение их к дисциплинарной ответственности. В мае текущего года она получила от них требуемую сумму денег.

Проведены обыски и другие действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Решается вопрос об избрании для Мокшиной меры пресечения.

В мае Верховный суд подготовил документ, согласно которому взяточникам не вернут деньги, а направят их в казну государства. 

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