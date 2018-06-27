Глава Росгвардии по Владимирской области попалась на взятках

Начальника управления Росгвардии по Владимирской области Алфию Мокшину задержали за получение взятки, сообщает региональный главк СК.

По версии следователей, полковник полиции, используя свой должностной статус, потребовала взятку со своих подчиненных — нескольких руководителей подразделений Росгвардии региона — за непривлечение их к дисциплинарной ответственности. В мае текущего года она получила от них требуемую сумму денег.

Проведены обыски и другие действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Решается вопрос об избрании для Мокшиной меры пресечения.

В мае Верховный суд подготовил документ, согласно которому взяточникам не вернут деньги, а направят их в казну государства.