Прямой эфир

Путин ужесточил ответственность за торговлю редкими животными

0
Фото: ТАСС/Алексей Никольский/Пресс-служба Президента РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Закон о тюремных сроках за торговлю редкими животными в интернете подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на портале нормативно-правовой информации.

Согласно поправкам в статьи 243 и 258 УК РФ, незаконная добыча и продажа через интернет особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу, теперь может караться сроком до четырех лет лишения свободы и штрафом до 1,5 млн рублей.

Ранее эти правонарушения карались максимально двумя годами исправительных работ, сообщает «Газета.ру».

4 июня хозяин передвижного зверинца из Искитима Новосибирской области получил условный срок за контрабанду особо ценных животных. Когда зоопарк ехал на гастроли в Казахстан, во время пограничного контроля в Алтайском крае в багаже нашли питона тигрового темного, двух удавов императорских, ару сине-желтого, ару зеленокрылого, ару солдатского, трех леопардов и пуму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин подписал закон об уточнениях в миграционном учете иностранцев
Путин подписал закон о противодействии хищению средств с банковских карт

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017