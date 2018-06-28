Путин ужесточил ответственность за торговлю редкими животными

Закон о тюремных сроках за торговлю редкими животными в интернете подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на портале нормативно-правовой информации.

Согласно поправкам в статьи 243 и 258 УК РФ, незаконная добыча и продажа через интернет особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу, теперь может караться сроком до четырех лет лишения свободы и штрафом до 1,5 млн рублей.

Ранее эти правонарушения карались максимально двумя годами исправительных работ, сообщает «Газета.ру».

4 июня хозяин передвижного зверинца из Искитима Новосибирской области получил условный срок за контрабанду особо ценных животных. Когда зоопарк ехал на гастроли в Казахстан, во время пограничного контроля в Алтайском крае в багаже нашли питона тигрового темного, двух удавов императорских, ару сине-желтого, ару зеленокрылого, ару солдатского, трех леопардов и пуму.