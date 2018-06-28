Путин подписал закон о противодействии хищению средств с банковских карт

Закон о хищении денег с кредитных карт подписал президент РФ Владимир Путин. Текст документа опубликован в среду, 27 июня, на сайте правовой информации.

Закон наделяет оператора по переводу денежных средств правом приостанавливать на срок до двух дней операции, которые демонстрируют признаки перевода средств без согласия клиента.

При этом данные о таких операциях должны поступать в Центробанк.

Таким образом создается правовой механизм, который не позволит похищать деньги с карт, отмечает «Газета.ру».