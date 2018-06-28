Путин подписал закон об уточнениях в миграционном учете иностранцев

Закон, вносящий уточнения в миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства, подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Документ опубликован в среду, 27 июня, на портале правовой информации.

В указе определяются понятия «место пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации» и «сторона, принимающая иностранного гражданина в Российской Федерации», что облегчит постановку на учет иностранных граждан.

Кроме того, документ уточняет круг ответственных в случае, если иностранного гражданина не поставят на учет по месту пребывания.

25 июня Путин предоставил российское гражданство пострадавшей при обстреле в Алеппо уроженке Украины Ирине Баракат, работавшей в Сирии переводчицей.