Прямой эфир

Путин подписал закон об уточнениях в миграционном учете иностранцев

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Закон, вносящий уточнения в миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства, подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Документ опубликован в среду, 27 июня, на портале правовой информации.

В указе определяются понятия «место пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации» и «сторона, принимающая иностранного гражданина в Российской Федерации», что облегчит постановку на учет иностранных граждан.

Кроме того, документ уточняет круг ответственных в случае, если иностранного гражданина не поставят на учет по месту пребывания.

25 июня Путин предоставил российское гражданство пострадавшей при обстреле в Алеппо уроженке Украины Ирине Баракат, работавшей в Сирии переводчицей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин подписал закон о противодействии хищению средств с банковских карт
Путин подписал указ о создании в Анапе военного технополиса «Эра»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017