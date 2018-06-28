Прямой эфир

Для выполнения майского указа увеличат объем инвестиций

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В следующем бюджетном цикле правительство намерено увеличить объем инвестиций, в том числе для выполнения поручений нового майского указа президента РФ Владимира Путина. Это следует из протокола совещания по расходам на реализацию федеральных целевых программ и Федеральной адресной инвестпрограммы на 2019–2021 годы, который есть в распоряжении «Известий».

Согласно документу, планируется выделить 737,3 млрд рублей в 2019 году, 686,2 млрд рублей — в 2020 году и 468,5 млрд рублей — в 2021 году, что на 77,3 млрд рублей больше, чем намечалось ранее.

Так, в протоколе указано на необходимость софинансирования строительства фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий в Республике Северная Осетия — Алания, а также внесения корректировок в госпрограмму «Развитие транспортной системы».

Также члены комиссии решили добавить в «лист ожидания» около 729,4 млрд рублей на три года, куда входят средства, предназначенные для строительства четвертого серийного атомного ледокола, реконструкции четырех аэропортов, расходов на реализацию подпрограммы развития гражданского сектора атомной отрасли.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Инвестиции в май»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин поручил властям разработать меры по росту зарплат бюджетников
Кадыров сообщил о выполнении майских указов Путина от 2012 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017