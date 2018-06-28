Для выполнения майского указа увеличат объем инвестиций

В следующем бюджетном цикле правительство намерено увеличить объем инвестиций, в том числе для выполнения поручений нового майского указа президента РФ Владимира Путина. Это следует из протокола совещания по расходам на реализацию федеральных целевых программ и Федеральной адресной инвестпрограммы на 2019–2021 годы, который есть в распоряжении «Известий».

Согласно документу, планируется выделить 737,3 млрд рублей в 2019 году, 686,2 млрд рублей — в 2020 году и 468,5 млрд рублей — в 2021 году, что на 77,3 млрд рублей больше, чем намечалось ранее.

Так, в протоколе указано на необходимость софинансирования строительства фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий в Республике Северная Осетия — Алания, а также внесения корректировок в госпрограмму «Развитие транспортной системы».

Также члены комиссии решили добавить в «лист ожидания» около 729,4 млрд рублей на три года, куда входят средства, предназначенные для строительства четвертого серийного атомного ледокола, реконструкции четырех аэропортов, расходов на реализацию подпрограммы развития гражданского сектора атомной отрасли.

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«Инвестиции в май»