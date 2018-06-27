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Минфин не намерен ограничивать расчеты физлиц наличными

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российское Министерство финансов не рассматривает возможность введения ограничений на расчеты физлиц наличными. Об этом в среду, 27 июня, «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в этот же день глава Русфинанс Банка Сергей Озеров в интервью агентству заявил, что считает неизбежным введение такого лимита. Банкир отметил, что в некоторых европейских странах, в том числе в Италии, нельзя расплатиться наличными на сумму больше €1 тыс. По его словам, Россия к этому тоже придет, это «вопрос времени».

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При этом, на его взгляд, пока россияне не готовы отказаться от расчетов наличными средствами.

Предположения Озерова прокомментировал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, глава Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Аксаков. Как он пояснил порталу iz.ru, расчеты наличными могут ограничить 600 тыс. рублей.

Банк России и Минфин обсуждали возможность введения лимита еще в 2012 году. В Госдуму был внесен соответствующий законопроект, который так и не был принят на фоне спада в экономике и обвала рубля. В январе 2018-го министр финансов России Антон Силуанов предложил вернуться к идее ограничения расчетов наличными деньгами, но позже заявил, что в ближайшие два года этого не произойдет.

По данным ЦБ, сейчас безналичные платежи в рознице занимают 38% всего оборота, но в ближайшие годы их доля может превысить 50%.

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