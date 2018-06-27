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Прокуратуру попросили проверить песню Noize MC и Монеточки на призыв к суициду

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Прокуратура проверит песню хип-хоп-исполнителя Ивана Алексеева (Noize MC) и певицы Елизаветы Гырдымовой (Монеточка) «Чайлдфри» на содержание призывов к самоубийству. Заявление с просьбой о прокурорской проверке направил адвокат из Москвы Сергей Афанасьев, передает телеканал «360».

По мнению юриста, строки припева в композиции могут подтолкнуть несовершеннолетних к суициду. Уголовная ответственность за склонение детей к самоубийству через интернет была введена в России летом 2017 года.

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Клип на песню «Чайлдфри» был опубликован на хостинге YouTube 1 июня 2017 года. При этом авторы произведения сами считают его сатирой на остросоциальную тему.

«Песня «Чайлдфри» о том, к чему может привести слепое следование чужим советам и мнению «авторитетов» из медиа, о персональной ответственности за собственные жизненные решения», — приводит «Газета.ру» выдержку из комментария исполнителя Noize MC.

Ранее в трагедии с убийством 19-летней студентки Высшей школы экономики Татьяны Страховой оказалось замешано творчество группы «Мы». Как установила полиция, 22 января 2018 года сосед девушки и ее ровесник Артем Исхаков задушил студентку, нанес ей колото-резаные раны в область шеи и тела, а затем покончил с собой. В предсмертном письме на странице «ВКонтакте» молодой человек сообщил, что на него оказала влияние песня «Возможно» группы «Мы».

После этого солист коллектива Даниил Шайхинуров призвал не связывать произошедшее с их творчеством, однако уже 26 января группа объявила о распаде.

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