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Группа «Мы» распалась из-за давления после убийства студентки ВШЭ

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Фото: Instagram/lqw_music
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Российская группа «Мы» объявила о прекращении своей деятельности. Соответствующий пост появился на странице коллектива в соцсети «ВКонтакте».

«Действительно грустный момент. Спасибо всем за вашу любовь. Мы старались. Пришла пора расставаться», — говорится в сообщении.

Многие считают, что группа, состоявшая из двух человек — 17-летней Евы Краузе и 25-летнего Даниила Шайхинурова, закрылась из-за убийства 19-летней студентки Татьяны Страховой соседом по квартире Артемом Исхаковым, который был в нее влюблен, пишут «Дни.Ру».

Трагедия произошла в минувший понедельник в одном из домов на улице Казакова в Москве. 19-летний студент несколько раз надругался над девушкой. После совершения преступления он опубликовал письмо, в котором рассказал, что совершил преступление из-за неразделенной любви, на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В послании упоминалась и песня «Возможно» группы «Мы». Позже молодой человек покончил с собой.

После произошедшего россияне требовали запретить песню группы. Текст петиции опубликован в интернете.

Солист группы «Мы» Даниил Шайхинуров призвал не связывать творчество коллектива с жестоким убийством студентки.

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