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Обнародован план подготовки к празднованию Дня Крещения Руси в Крыму

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Правительство Крыма опубликовало план подготовки к проведению Дня Крещения Руси. Из документа следует, что муниципалитеты должны утвердить мероприятия до 13 июля.

Как сообщает Крыминформ, 28 июля пройдет региональный гражданско-патриотический молодежный фестиваль-концерт «Русь тысячелетняя». В детских лагерях проведут познавательные беседы об истории православия на Руси и великом князе Владимире, а также выставки, посвященные искусству, архитектуре, иконописи Руси. 

Напомним, в общей сложности в праздновании Дня России на территории Крыма приняли участие 49 тыс. человек. 12 июня практически весь Симферополь превратился в праздничную площадку.

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