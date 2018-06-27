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Пожар в московском торговом центре «Атриум» ликвидирован

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пожар в торговом центре «Атриум» в Москве потушен, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

«Принятыми мерами в 17 часов 56 минут пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении.

В целях безопасности пожарно-спасательные подразделения совместно с администрацией объекта вывели людей на улицу, отмечается в сообщении. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее со ссылкой на очевидцев сообщалось, что пожар произошел в московском торговом центре «Атриум», который расположен рядом со станцией метро «Курская». По их данным, не включилась пожарная тревога.

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