На московском авиазаводе «Салют» произошел пожар

В Москве произошел пожар в одном из зданий авиационного завода «Салют». На первом этаже строения расположен термический цех.

Возгорание зафиксировано в производственном здании по адресу: проспект Буденного, д. 16, корп. 2, сообщил источник агентства городских новостей «Москва» в экстренных службах. Пожар на площади 10 кв. м был оперативно ликвидирован, но в помещении сохранилось плотное задымление.

В Центре управления в кризисных ситуациях городского управления МЧС агентству сообщили, что заявка о пожаре поступила в 9:04. В 9:20 возгорание потушили. Информация о пострадавших не поступала.

5 июня в Новосибирске произошел пожар на бетонном заводе. Площадь возгорания в здании растворного узла составила около 300 кв. м. Черный дым был виден из разных районов города.