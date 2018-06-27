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Жителей Петербурга оштрафуют за курение в коммуналках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило в третьем чтении законопроект о штрафах за курение в коммунальных квартирах. Запрет будет распространяться на общую жилплощадь.

Составлять протоколы об административных правонарушениях будут сотрудники районных администраций. Наказание для жильцов коммунальных квартир последует за курение в коридоре, туалете, кухне, ванной комнате. Размер штрафа составит от 500 до 1500 рублей, сообщает телеканал «78».

Законопроект был принят в ЗакСе в окончательном, третьем чтении. Документ поступит на подпись губернатору.

Также парламент утвердил законопроект о штрафах для владельцев собак, которые не информируют прохожих о наличии питомцев на своих земельных участках. Жителей Петербурга обяжут вешать предупреждающие таблички на заборы. При их отсутствии физическим лицам грозит штраф до 3 тыс. рублей, юридическим — до 15 тыс. рублей.

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