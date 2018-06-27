Госавтоинспекция напомнила о правах водителей при осмотре автомобиля

Госавтоинспекция выпустила инструкцию для российских водителей, где разъяснила разницу между осмотром и досмотром транспортного средства. Выпуск документа в ведомстве объяснили наступлением теплого времени года, когда многие автомобилисты отправляются в путешествие по дорогам страны.

Как сообщили в ГИБДД, производить осмотр транспортных средств и грузов можно в случае, если есть подозрения в том, что они используются в противоправных целях. В том числе перевозят оружие, наркотики или боеприпасы.

«Осмотр производится в целях профилактики правонарушений», — говорится в инструкции Госавтоинспекции, которую цитирует «Газета.ру».

Еще одним основанием для осмотра транспортного средства и груза являются разосланные ориентировки. Также осмотр может быть проведен в случае, если инспектор заподозрит, что тип груза не соответствует тому, что написано в сопроводительных документах.

В данных случаях осмотр проводится без участия понятых и, как правило, без использования технических средств. Хотя, как уточнили в ГИБДД, их применение не исключается. Водителям в данном случае предлагается добровольно предоставить возможность осмотреть автомобиль. При этом они могут снимать всё происходящее на видео.

Как сообщил изданию адвокат Марат Аманлиев, осмотр возможен лишь при условии, что инспектор не трогает машину.

В случае если водитель отказывается добровольно показать автомобиль, по инициативе инспекторов проводится досмотр. Он осуществляется либо в присутствии двух понятых, либо с применением видеозаписи.

Инспектор в случае досмотра вправе открыть багажник, заглянуть в бардачок, а также осмотреть другие части автомобиля, в том числе топливный бак и обшивку кузова.

Досмотр водителей и пассажиров при этом может быть осуществлен на основаниях, предусмотренных законом «О полиции» при выполнении общеполицейских функций. А также в случае, если ведется поиск предметов, связанных с совершением административного правонарушения.

По словам адвоката, сначала нужно требовать от полицейского, чтобы он составил акт досмотра, в котором должен быть указан повод для такой проверки.

«Сам водитель обязательно должен также снимать все действия инспектора. Настаивайте, чтобы полицейские изучали машину пошагово», — рассказал Аманлиев.

По его словам, в таком случае исключается возможность того, что в машину подбросят подозрительный предмет.

«Если вам вдруг повредили автомобиль, забрали личные вещи, действовали слишком грубо, пишите заявление», — посоветовал адвокат.

Он посоветовал обращаться в Следственный комитет, прокуратуру и управление собственной безопасности. По словам защитника, в таком случае полицейских как минимум ждет серьезный выговор.

Если инспекторы хотят изъять оружие или какие-то предметы, адвокат советует требовать акт выемки.

28 апреля в России вступили в силу изменения в Правила дорожного движения (ПДД), которые предусматривают наказание за выезд и остановку на перекрестке с новой «вафельной» разметкой.