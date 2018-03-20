Госавтоинспекция проанализировала деятельность регистрационных подразделений

Госавтоинспекция провела детальный анализ регистрационных подразделений, который показал, что в России за последние 10 лет количество транспортных средств, прошедших регистрацию, выросло с 34 млн до 59,7 млн. В их числе более 46,8 млн легковых автомобилей, более 6,4 млн грузовых, 895,5 тыс. автобусов, 2,3 млн единиц мототранспорта и более 3,2 млн прицепов и полуприцепов. Об этом во вторник, 20 марта, сообщается на сайте ведомства.

Там отметили, что количество транспортных средств ежегодно увеличивается на 2–2,5 млн единиц, при этом по большей части за счет легковых машин.

Кроме того, в Госавтоинспекции сообщили, что за 2017 год в подразделениях ведомства было совершено более 11 млн регистрационных действий. Наиболее распространенным видом этой деятельности стало изменение данных о транспортном средстве, связанное с переменой сведений о его собственнике. Заявления о проведении этого действия содержатся в 60% всех обращений граждан. Процедура включает в себя два этапа, которые в ГИБДД ранее проводились раздельно — постановка транспортного средства на учет и снятие с него. Это позволило также значительно сократить количество обращений граждан в подразделения.

В ведомстве также сообщили о сокращении на 15 минут времени, которое граждане тратят на совершение регистрационного действия. Теперь сам процесс занимает порядка 45 минут, а время ожидания в очереди — около 12 минут.

Отмечается, что в целях постоянного контроля качества работы сотрудников Госавтоинспекции, посетители регистрационно-экзаменационных отделов могут воспользоваться специальным обращением. В нем они могут оценить качество услуг по регистрации транспортных средств и прицепов к ним, приему экзаменов на получение права управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений.

Отзывы собирают на сайте «Ваш контроль» (www.vashkontrol.ru). Все комментарии граждан обобщаются и формируются в сводные оценки по каждому ведомству, его региональному или структурному подразделению, а затем направляются в федеральные органы исполнительной власти, которые принимают необходимые меры на их основе.

«По итогам 2017 года уровень удовлетворенности граждан качеством оказания государственных услуг подразделениями Госавтоинспекции составляет 93,7%», — отметили в ведомстве.

Там также добавили, что желающие могут оценить регистрационно-экзаменационные подразделения, дав свой номер телефона сотруднику Госавтоинспекции. На него поступит звонок от оператора телефонного центра, который предложит оценить качество оказанной государственной услуги, или SMS-сообщение с предложением ответить на него, выбрав один из предложенных вариантов ответа. Номер при этом будет использован только в рамках опроса.

В Госавтоинспекции выразили уверенность, что подобная система позволить оценить эффективность работы конкретных подразделений службы и при необходимости исправить ошибки и недочеты.