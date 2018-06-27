Английский ФК «Челси» предложил за Головина €23 млн

Лондонский футбольный клуб «Челси» предложил за полузащитника московского ЦСКА и сборной РФ по футболу Александра Головина €23 млн. Об этом пишет ItaSportPress.

Руководство армейцев вместе с тем увеличило стоимость игрока до €30 млн. Ранее основным претендентом на покупку Головина был туринский «Ювентус», готовый приобрести его за €19 млн, сообщает телеканал «360».

По данным испанского издания Mundo Deportivo, «Барселона» планирует озвучить собственное предложение по российскому хавбеку после изучения его действий в матче плей-офф 1 июля против команды Испании.

Александр Головин на ЧМ-2018 забил в двух матчах один гол и сделал две голевые и одну предголевую передачи, в игре против сборной Уругвая, завершившейся со счетом 3:0 в пользу уругвайцев, участия не принимал. Футболист попал в систему ЦСКА в 2012 году, где дебютировал в основной команде в 2014 году.

Всего он провел 113 матчей и забил 13 мячей, завоевав в составе армейцев титул чемпиона России сезона-2015/16. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за армейцев 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач, пишет «Спорт-Экспресс» и заработал звание лучшего игрока сезона-2017/18, опередив Игоря Акинфеева и Понтуса Вернблума. Контракт Александра Головина с ЦСКА рассчитан до лета 2021 года.