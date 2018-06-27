Прямой эфир
Сюжет:

Английский ФК «Челси» предложил за Головина €23 млн

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лондонский футбольный клуб «Челси» предложил за полузащитника московского ЦСКА и сборной РФ по футболу Александра Головина €23 млн. Об этом пишет ItaSportPress.

Александр Головин готов к переходу в топ-клуб
Ведущие футбольные эксперты — о новом вызове в карьере лидера сборной России

Руководство армейцев вместе с тем увеличило стоимость игрока до €30 млн. Ранее основным претендентом на покупку Головина был туринский «Ювентус», готовый приобрести его за €19 млн, сообщает телеканал «360».

По данным испанского издания Mundo Deportivo, «Барселона» планирует озвучить собственное предложение по российскому хавбеку после изучения его действий в матче плей-офф 1 июля против команды Испании.

Александр Головин на ЧМ-2018 забил в двух матчах один гол и сделал две голевые и одну предголевую передачи, в игре против сборной Уругвая, завершившейся со счетом 3:0 в пользу уругвайцев, участия не принимал. Футболист попал в систему ЦСКА в 2012 году, где дебютировал в основной команде в 2014 году.

Всего он провел 113 матчей и забил 13 мячей, завоевав в составе армейцев титул чемпиона России сезона-2015/16. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за армейцев 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач, пишет «Спорт-Экспресс» и заработал звание лучшего игрока сезона-2017/18, опередив Игоря Акинфеева и Понтуса Вернблума. Контракт Александра Головина с ЦСКА рассчитан до лета 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Криштиану Роналду возглавил рейтинг бомбардиров на ЧМ-18
СМИ узнали о согласии Головина на переход в «Ювентус»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017