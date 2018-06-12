СМИ узнали о согласии Головина на переход в «Ювентус»

Полузащитник российского ЦСКА Александр Головин согласился перейти в туринский «Ювентус», пишет Superscommesse.it.

По данным издания, представители клубов провели встречу, касающуюся обсуждения деталей возможного трансфера игрока. Предполагается, что стоимость сделки составит порядка €20 млн.

Сам россиянин уже дал свое согласие на переход. О сделке может быть объявлено в ближайшие часы, отмечает «Газета.ру».

22-летний футболист выступает за основную команду ЦСКА с 2015 года. В минувшем сезоне Головин провел 27 матчей в чемпионате РФ, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами. Еще два мяча полузащитник забил в Лиге Европы, где провел пять матчей.

Также он будет играть за национальную сборной России на ЧМ-2018.

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