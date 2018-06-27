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Цена нефти Brent превысила $77 за баррель

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Фото: TAСС/PA Images/Philip Toscano
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Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе на бирже Intercontinental Exchange (ICE) в Лондоне выросла на 0,9%. Теперь она составляет $77,01 за баррель, сообщается на сайте биржи.

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Изменения незаметно повлияли на отношение российской валюты к доллару и евро. Так, курс доллара вырос на 24 коп., составив 63,26 рублей, евро не изменился и составил 73,42 рублей.

Последний раз стоимость нефти Brent поднималась выше отметки в $77 за баррель 12 июня.

Нефть дорожает на фоне данных о сокращении запасов нефти в США, сообщает 27 июня «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов. Мировые цены растут, реагируя таким образом на данные о сильном снижении запасов черного золота в США. Согласно исследованию, за последнюю неделю запасы нефти у Соединенных Штатов упали на 9,2 млн баррелей.

Кроме того, 25 июня на фоне встречи Организации стран — экспортеров нефти и других независимых участников соглашения о снижении добычи топлива (ОПЕК+) стоимость фьючерса на марку Brent на бирже ICE упала на 2%, до $74,05 за баррель.

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