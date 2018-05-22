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Стоимость нефти Brent превысила $80 за баррель

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Фото: TASS/Zuma/Wang Yunlong
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Стоимость нефти марки Brent превысила $80 за баррель впервые с ноября 2014 года.

Июльские фьючерсы на нефть этого сорта на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 мск подорожали на $1,12 (1,4%) — до $80,34 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени повысились на $0,38 (0,5%) — до $72,62 за баррель, передает «Интерфакс».

Мировые цены на нефть обновили максимум на фоне опасений инвесторов по поводу поставок углеводородов из Ирана и Венесуэлы в условиях американских санкций.

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